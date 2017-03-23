Хаас: может, игуана узнала, что я, вероятно, в последний раз играю в Майами

Немец Томми Хаас прокомментировал появление на корте игуаны во время его матча с чехом Иржи Веселы в первом круге турнира в Майами. Хаас сделал с ней селфи. Матч завершился победой Веселы — 6:7 (5:7), 6:3, 7:5
«Может, игуана узнала, что я, вероятно, в последний раз играю в Майами, хотела поздороваться и сфотографироваться. Было здорово. Кажется, я не видел игуан таких размеров раньше. Не знаю, откуда она взялась и почему решила заглянуть именно на первый корт.
Это было весело. Не думаю, что в моей карьере ещё случится нечто подобное. Здорово, что игуана решила остановиться здесь. Выглядела она отлично», — цитирует Хааса официальный сайт тура.