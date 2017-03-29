Надаль: здорово, что мы с Роджером ещё можем играть на высоком уровне

Испанец Рафаэль Надаль, обыгравший француза Николя Маю со счётом 6:4, 7:6 (7:4) в четвёртом круге турнира в Майами, сравнил своё выступление на старте сезона с результатами швейцарца Роджера Федерера и поделился ожиданиями от матча с американцем Джеком Соком.
«Думаю, мы с Роджером оба хорошо начали год. Очевидно, что старт сезона у него был немного лучше. Но в то же время я доволен своей игрой и тем, как начал год после сложной второй половины прошлого сезона из-за травм. Здорово, что мы с Роджером ещё можем играть на высоком уровне и быть конкурентоспособными почти каждую неделю.
Что касается матча с Соком, то он очень агрессивный, мощный игрок. У него сильная подача и удар с форхенда, также неплохой, быстрый удар с бэкхенда. Мне нужно будет действовать агрессивно. Это единственный выход. Если я позволю ему играть в привычной манере, то победить будет невозможно. Мне нужно будет сосредоточиться на своей подаче, но не забывать об агрессивных действиях», — цитирует Надаля официальный сайт тура.