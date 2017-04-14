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Сок победил Хааса и вышел в четвертьфинал турнира в Хьюстоне

14 апреля 2017, пятница. 04:16. Теннис
Американец Джек Сок (1) переиграл немца Томми Хааса (PR) во втором раунде турнира в Хьюстоне — 6:4, 3:6, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 58 минут. В каждом сете состоялось по одному брейку. При этом в решающей партии Сок спас первые три гейма на подаче с брейк-пойнтов.

Отметим, что победа в стартовом матче турнира стала для 39-летнего Хааса первой после Уимблдона-2015, где он также добрался до второго круга. Весь сезон-2016 Томми пропустил из-за травмы, а в этом году пока сыграл четыре турнира.

Сок за выход в четвертьфинал сыграет либо с Чхун Хёном, либо с Фелисьяно Лопесом.

Хьюстон 2017 . 2-й круг
14 апреля 2017 года, пятница. 02:00 МСК
Джек
Сок
Томми
Хаас
6:4 3:6 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Джек Сок Томми Хаас
Новости. Теннис
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