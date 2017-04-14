Сок победил Хааса и вышел в четвертьфинал турнира в Хьюстоне

Американец Джек Сок (1) переиграл немца Томми Хааса (PR) во втором раунде турнира в Хьюстоне — 6:4, 3:6, 6:3.
Поединок продолжался 1 час 58 минут. В каждом сете состоялось по одному брейку. При этом в решающей партии Сок спас первые три гейма на подаче с брейк-пойнтов.
Отметим, что победа в стартовом матче турнира стала для 39-летнего Хааса первой после Уимблдона-2015, где он также добрался до второго круга. Весь сезон-2016 Томми пропустил из-за травмы, а в этом году пока сыграл четыре турнира.
Сок за выход в четвертьфинал сыграет либо с Чхун Хёном, либо с Фелисьяно Лопесом.