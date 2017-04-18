Пэр: Хаасу 39 лет? Сегодня я бы проиграл и 70-летнему

Француз Бенуа Пэр, уступивший в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло немцу Томми Хаасу со счётом 2:6, 3:6, признался, что его не смущает возраст соперника, которому в начале апреля исполнилось 39 лет.

«Нет ничего такого в том, что я проиграл 39-летнему сопернику. Сегодня меня бы обыграл и 70-летний. Я приехал сюда вчера в четыре часа утра, а затем сыграл парный матч, что только усугубило усталость. Но я не хочу искать оправдания и отговорки. Просто у меня получился матч, такое бывает хотя бы раз в каждом сезоне. Главное — работать дальше и не отчаиваться», — приводит слова Пэра We Love Tennis.