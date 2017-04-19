Бердых вышел в 1/8 финала турнира в Монте-Карло, одолев Хааса

Чешский теннисист Томаш Бердых (9) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, одолев немца Томми Хааса со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Уроженец Валашске-Мезиржичи 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Томми 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бердых поспорит с победителем противостояния Жереми Шарди (Франция, WC) — Марин Чилич (Хорватия, 5).