Цонга одолел Кузнецова на старте «Мастерса» в Мадриде

Россиянин Андрей Кузнецов (Q) не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде. На старте соревнований его соперником был француз Жо-Вильфрид Цонга (10). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 в пользу 10-го сеяного.

Поединок продолжался 2 часа 49 минут. Цонга подал навылет 9 раз, совершил 3 двойные ошибки и использовал 1 брейковый шанс из 5. На счету Кузнецова 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 упущенных брейк-пойнтов.

Во втором круге Цонга сыграет с испанцем Давидом Феррером.