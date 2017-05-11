Цонга: я потянул мышцу плеча и не хотел рисковать

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал своё решение сняться с турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания). 10 мая 32-летний уроженец Ле-Мана, занимающий 10-ю строчку в рейтинге ATP, должен был провести матч второго круга с представителем Испании Давидом Феррером. За свою карьеру Жо-Вильфрид выиграл 14 турниров ATP в одиночном разряде.

«Я потянул мышцу плеча и не хотел рисковать. Это произошло, думаю, на минувшей неделе на тренировке», — приводит слова француза официальный сайт тура.