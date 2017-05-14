Первой соперницей Весниной в Риме станет китаянка Ван Цян

Состоялась дополнительная жеребьёвка, распределившая победительниц квалификации по основной сетке Рима. Немка Андреа Петкович сыграет с эстонкой Анетт Контавейт — обе прошли через отборочный турнир. Победительница этого поединка станет первой соперницей Анжелики Кербер.

Американка Катрин Беллис встретится с японкой Мисаки Дои. Представляющая Австралию Дарья Гаврилова сыграет с американкой Мэдисон Кис, а хорватка Донна Векич встретится с Каролин Гарсией. Латвийская теннисистка Елена Остапенко сразится с американкой Шелби Роджерс. Немка Мона Бартель сыграет с китаянкой Пэн Шуай, а Ван Цян из Китая — с россиянкой Еленой Весниной.