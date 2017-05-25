В 13:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Лионе, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга (2). Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Цонга в Лионе

Победитель этого противостояния за выход в финал соревнований в Лионе поспорит либо с представителем Грузии Николозом Басилашвили, либо с аргентинцем Николасом Киккером (Q). Турнир завершится 27 мая.