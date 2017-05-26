Цонга: доволен тем, что прекрасно себя чувствовал и не испытывал боли в плече

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга поделился впечатлениями после победы над россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Лионе со счётом 6:0, 6:4. Для Цонги эта победа стала 20-й в сезоне.

«Я очень доволен тем, что после двух с половиной часов на корте накануне я прекрасно себя чувствовал и не испытывал боли в плече. Это ключевой момент для меня. Мне нужно быть здоровым. Сегодня я сыграл лучше. Надеюсь сохранить этот ритм в предстоящих матчах», — цитирует Цонгу официальный сайт тура.