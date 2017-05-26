Басилашвили: сейчас я играю гораздо лучше, чем на предыдущих грунтовых турнирах

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили поделился впечатлениями после выхода в полуфинал турнира в Лионе. В четвертьфинале уроженец Тбилиси в двух партиях обыграл представителя Аргентины Николаса Киккера со счётом 6:3, 6:1. Следующим соперником Басилашвили будет француз Жо-Вильфрид Цонга.

«Я очень доволен своей игрой в этом матче. Сейчас я играю гораздо лучше, чем на предыдущих грунтовых турнирах. С нетерпением жду следующего раунда. Мне нужно будет сыграть хорошо», — приводит слова Басилашвили официальный сайт тура.