Бердых: я готов к битве с Цонгой и настроен ударно завершить турнир

Чех Томаш Бердых стал финалистом турнира в Ницце, обыграв канадца Милоша Раонича на двух тай-брейках — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). В решающем матче соревнований Бердых встретится с французом Жо-Вильфридом Цонгой.

«Бесспорно, пока что это мой лучший поединок на турнире. Я прогрессирую от матча к матча. Это здорово, и это очень важно. Я рад, как складывается нынешняя неделя.

В финале я жду серьёзного противостояния. Это будет большая битва, но я готов к ней и настроен ударно завершить турнир", — приводит слова Бердыха официальный сайт ATP.