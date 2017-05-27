Цонга выиграл домашний турнир в Лионе, победив Бердыха

Француз Жо-Вильфрид Цонга выиграл первый в карьере грунтовый финал, завоевав титул на домашнем турнире в Лионе. В решающем поединке Цонга победил чеха Томаша Бердыха в двух партиях — 7:6 (7:2), 7:5.

Поединок продлился 1 час 47 минут. Цонга 13 раз подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. У Бердыха 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта, которые одновременно были сетболами в первой партии. Отметим, что свою подачу в конце второго сета Томаш проиграл с 30:0, а на матчболе допустил двойную.

Для Жо-Вильфрида это 15-й титул в карьере. Предыдущие 14 он завоевал на харде либо ковре («Мастерс» в Париже — 2008).