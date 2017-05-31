Цонга в четырёх сетах проиграл Оливо в первом круге «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга (12) не сумел пробиться во второй круг «Ролан Гаррос», в четырёх партиях уступив представителю Аргентины Ренсо Оливо со счётом 5:7, 4:6, 7:6 (8:6), 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 31 минуту. Уроженец Ле-Мана 4 раза подал навылет, активно выиграл 57 очков и совершил 73 невынужденных ошибки. На счету его соперника ни одного эйса, 31 виннер и 39 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Оливо поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом.

Цонга проиграл в первом круге турнира «Большого шлема» впервые с Аustralian Open-2007.