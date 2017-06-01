В 12:00 по московскому времени начнётся матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянин Константин Кравчук и хорват Марин Чилич (7). По личным встречам счёт ничейный — 1-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кравчук — Чилич на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции поспорит с одним из представителей Испании — Давидом Феррером (30) либо Фелисьяно Лопесом.