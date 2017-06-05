Бланко: у Карена невероятный потенциал, и я не верю, что он уже сам это осознал

Тренер российского теннисиста Карена Хачанова Гало Бланко поделился ожиданиями от матча своего подопечного с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

«Маррей провёл великолепный матч с дель Потро. Правда в том, что в этом сезоне он не показывает столь хороших результатов на грунте, как в прошлом, но он всё ещё первая ракетка мира не просто так. Цифры не лгут, и если Карен хочет победить, он должен показать свой лучший теннис.

Может, лишь в матче с Цонгой в Лионе Карен не сыграл на своём лучшем уровне в противостоянии с топ-игроком. Но мы провели прекрасную подготовку после Мадрида. У Карена невероятный потенциал, и я не верю, что он сам это уже осознал. Он упорно работает, чтобы достигать больших успехов. Надеемся, в будущем он сделает это. И мы говорим не о выходе в четвертьфинал турнира «Большого шлема», — цитирует Бланко официальный сайт тура.