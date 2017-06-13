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Федерер: у Рафы прекрасные шансы завершить год на первой строчке рейтинга

13 июня 2017, вторник. 11:58. Теннис

Швейцарец Роджер Федерер оценил шансы десятикратного победителя «Ролан Гаррос» испанца Рафаэля Надаля закончить год на вершине рейтинга ATP и поделился ожиданиями от второй половины сезона.

“Конечно, у Рафы прекрасные шансы завершить год на первой строчке рейтинга. Ему важно избегать травм. Мне же нужно вернуться на победный путь, на котором я остановился в Майами.

Уверен, что многие игроки будут показывать свой лучший теннис во второй части сезона — Маррей, Джокович, Нисикори, Раонич, Зверев, Кирьос, Стэн. Мы все будем играть как можно лучше. Конец сезона будет эпическим. Это очень увлекательно для ATP-тура.

Участие в турнире в Штутгарте в прошлом году стало прекрасным опытом для меня. Это очень милый турнир, который проводят прекрасные люди. Я очень рад именно здесь начать травяной сезон. С нетерпением жду своего первого матча. Возможно, я сыграю с Томми Хаасом. Рад вернуться в игровой режим после 10-недельной паузы, — цитирует Федерера официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Александр Зверев Кей Нисикори Милош Раонич Ник Кирьос Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Стэн Вавринка Томми Хаас Энди Маррей
Новости. Теннис
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