Хаас: ключевым моментом было заработать на один брейк-пойнт больше соперника

Немецкий теннисист Томми Хаас, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Штутгарте, прокомментировал победу в первом круге над французом Пьером-Югом Эрбером со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Его следующим соперником будет швейцарец Роджер Федерер.

«Думаю, я хорошо подавал. У нас обоих были трудности на приёме. Мы использовали шансы, когда они появлялись. Ключевым моментом было заработать на один брейк-пойнт больше соперника. Конечно, я очень рад. На траве может произойти всё что угодно», — приводит слова Хааса официальный сайт тура.