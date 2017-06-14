Матч Федерер — Хаас станет самым возрастным с 1982 года

14 июня во втором круге турнира в Штутгарте состоится матч швейцарца Роджера Федерера и немца Томми Хааса. В сумме возраст соперников составляет 75 лет. Это будет самый возрастной матч за последние 35 лет, сообщает Tennis World USA. В 1982 году на турнире в Винья-дель-Маре сыграли более возрастные игроки — 49-летний Луис Айяла и 30-летний Рикардо Кано.

По личным встречам впереди 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 13-3. В рейтинге ATP уроженец Базеля располагается на пятой позиции, Хаас — на 302-й.