В 16:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Штутгарте, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер (1) и представитель Германии Томми Хаас (WC). По личным встречам впереди 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 13-3. В рейтинге ATP уроженец Базеля располагается на пятой позиции, Хаас — на 302-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Хаас в Штутгарте

Победитель этого матча за выход в полуфинал поспорит с одним из представителей Германии — Янником Ханфманом (Q) либо Мишей Зверевым (6).