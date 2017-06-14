М. Зверев вышел в 1/4 финала турнира в Штутгарте, где может сыграть с Федерером

Немецкий теннисист Миша Зверев (6) вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте, в двух сетах обыграв своего соотечественника Янника Ханфмана (Q) со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Миша 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Штутгарте Зверев поспорит с победителем противостояния Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Томми Хаас (Германия, WC).

