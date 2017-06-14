Векич стала первой четвертьфиналисткой турнира в Ноттингеме

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме, в двух партиях обыграв представительницу США Джулию Боузрап со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Донна 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 3 гейма на подаче соперницы. На счету Джулии 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований в Ноттингеме хорватка поспорит с победительницей противостояния Мария Саккари (Греция) — Кристина Макхэйл (США).