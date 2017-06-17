Медведев сыграет с Маю, Вавринка — с Ф. Лопесом на старте турнира в Лондоне

Состоялась жеребьёвка турнира серии «ATP 500» в Лондоне. Из россиян на этих соревнованиях выступит только Даниил Медведев, ставший последним попавшим в основную сетку по рейтингу игроком. В первом раунде он сыграет с французом Николя Маю, а во втором в случае победы может встретиться с прошлогодним финалистом, канадцем Милошем Раоничем (3).



Первая ракетка мира, британец Энди Маррей начнёт защиту титула поединком со своим соотечественником — Аляжем Бедене. Во втором круге Маррей может встретиться с американцем Сэмом Куэрри, а в четвертьфинале — с французом Жо-Вильфридом Цонгой (5) или люксембуржцем Жилем Мюллером.



Вторая ракетка турнира, швейцарец Стэн Вавринка, стартует с матча с испанцем Фелисьяно Лопесом, вышедшим в финал соревнований в Штутгарте. Непростой оппонент достался и четвёртому сеяному, хорвату Марину Чиличу — его ждёт поединок с американцем Джоном Иснером.