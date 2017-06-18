Карлович: я испытывал немало трудностей в сезоне, поэтому так рад выходу в финал

Хорватский теннисист Иво Карлович поделился впечатлениями после выхода в финал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). В полуфинале он одолел своего соотечественника Марина Чилича со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (7:2). В финале уроженец Загреба встретится с представителем Люксембурга Жилем Мюллером.

“Это был прекрасный матч. В этом году я испытывал немало трудностей, поэтому очень рад выходу в финал. Надеюсь, матч с Жилем также получится отличным”, — приводит слова Карловича официальный сайт ATP-тура.