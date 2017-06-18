Конта: по ходу матча Векич постоянно прибавляла, она полностью заслужила победу

Британка Йоханна Конта поздравила хорватку Донну Векич с победой в финале турнира в Ноттингеме (2:6, 7:6 (7:3), 7:5), а также отметила, что довольна собственным выступлением на этих домашних соревнованиях.



«По ходу матча ей удавалось постоянно прибавлять в уровне своей игры. Она полностью заслужила эту победу, показав отличный теннис. Я рада, что провела пять хороших матчей на траве и что это произошло в Ноттингеме, где я играла на глазах своих болельщиков», — приводит слова Конты официальный сайт WTA.