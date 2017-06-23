Карреньо-Буста, вероятно, не сыграет на Уимблдоне

Испанец Пабло Карреньо-Буста, отказавшийся от продолжения борьбы из-за повреждения мышц пресса в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со своим соотечественником Рафаэлем Надалем, уступая со счётом 2:6, 0:2, вероятно, не сыграет на Уимблдоне, который стартует 3 июля, сообщает Ubitennis.

«Я всё ещё продолжаю восстанавливаться. Врачи не разрешают мне форсировать подготовку. Я постараюсь восстановиться как можно скорее, чтобы оценить возможность участия в Уимблдоне, но на данный момент это кажется маловероятным», — сказал Карреньо-Буста.