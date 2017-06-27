Кар. Плишкова: если у меня были шансы на грунте, то и на траве будут

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после выхода в третий круг турнира в Истбурне. Накануне она обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:4, 6:3.

«Сегодня я отлично себя чувствовала на корте. Это была моя первая игра на турнире, и слишком многого я от себя не ждала. Конечно, игра была не лучшей, но я чувствовала себя свободно, а именно этого я и хочу. Хотелось бы испытывать такие же ощущения в каждом матче. Я тренировалась не на траве, но прибыла сюда в пятницу, так что два дня на тренировки в Истбурне у меня было.

Я была удивлена тем, как чувствовала себя в первом матче на траве. Я всё ещё хочу играть лучше, но в целом подача была неплохой, как и ряд других ударов.

Я понимаю, что на Уимблдоне буду ощущать давление, но, учитывая сложности, которые у меня были в Париже, и всю эту ситуацию с первой строчкой рейтинга, я осталась довольна тем, как всё завершилось. Думаю, это придаст мне уверенности на траве и в конце года. С моей игрой на траве я не могу рассчитывать, что каждый раз буду играть в полуфинале или финале, но у меня есть шанс. Если у меня были шансы на грунте, то и на траве будут.

Думаю, что на траве сложно противостоять некоторым соперницам. Есть очень опасные теннисистки, но непобедимыми их назвать не могу. Я верю, что могу пройти далеко», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.