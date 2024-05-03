Рублёв — Фритц: текстовая трансляция матча 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 3 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится матч 1/2 финала, в котором за победу поборется восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Соперником россиянина будет 13-я ракетка мира американец Тейлор Фритц. Встреча спортсменов начнётся не ранее 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Тейлора Фритца за выход в решающий матч «Мастерса» в Мадриде.
Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 17:00 МСК
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
История помнит восемь очных противостояний теннисистов, три матча из которых заканчивались победой россиянина.
Отметим, что в прошлом году победителем турнира стал Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. В этом году он выбыл из борьбы за мадридский трофей по итогам поединка с Андреем Рублёвым.
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