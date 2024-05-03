Рублёв — Фритц: текстовая трансляция матча 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 3 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится матч 1/2 финала, в котором за победу поборется восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Соперником россиянина будет 13-я ракетка мира американец Тейлор Фритц. Встреча спортсменов начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Тейлора Фритца за выход в решающий матч «Мастерса» в Мадриде.

История помнит восемь очных противостояний теннисистов, три матча из которых заканчивались победой россиянина.

Отметим, что в прошлом году победителем турнира стал Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. В этом году он выбыл из борьбы за мадридский трофей по итогам поединка с Андреем Рублёвым.