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Рублёв — Фритц: текстовая трансляция матча 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде

Рублёв — Фритц: текстовая трансляция матча 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 3 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится матч 1/2 финала, в котором за победу поборется восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Соперником россиянина будет 13-я ракетка мира американец Тейлор Фритц. Встреча спортсменов начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Тейлора Фритца за выход в решающий матч «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 17:00 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

История помнит восемь очных противостояний теннисистов, три матча из которых заканчивались победой россиянина.

Отметим, что в прошлом году победителем турнира стал Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. В этом году он выбыл из борьбы за мадридский трофей по итогам поединка с Андреем Рублёвым.

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