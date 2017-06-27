Джокович: готов помочь Беккеру, признанному банкротом

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович сказал, что готов помочь своему бывшему тренеру Борису Беккеру, признанному на прошлой неделе банкротом.

«Как только я услышал эту новость, то сразу связался с Борисом, чтобы узнать всё от него. Он сказал, что СМИ сильно преувеличивают ситуацию. Мы увидимся с ним в Лондоне. Мы всё ещё дружим и общаемся очень тесно, несмотря на то что он уже не является моим тренером.

Я люблю Бориса и как человека, и как специалиста. Он внёс огромный вклад в мою карьеру, я это всегда буду помнить. Я сказал ему, что если понадобится моя помощь, то я всегда её окажу", — приводит слова Джоковича Herald Sun.