Сеппи вышел в полуфинал турнира в Анталье, переиграв Албота

Итальянец Андреас Сеппи в четвертьфинале турнира в Анталье сломил сопротивление молдаванина Раду Албота. Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 33-летнего уроженца Больцано, занимающего 102-е место в рейтинге АТР. Андреас сделал 7 эйсов и 4 двойные ошибки, совершил 2 брейка и проиграл 1 гейм на своей подаче. Раду 10 раз подал навылет при 4 двойных.

За выход в финал соревнований Сеппи поспорит либо с испанцем Фернандо Вердаско (3), либо с французом Адрианом Маннарино.