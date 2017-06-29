Маннарино победил Вердаско в 1/4 финала турнира в Турции, проигрывая 2:6, 1:4

Француз Адриан Маннарино в четвертьфинале турнира в Анталье одержал волевую победу над испанцем Фернандо Вердаско (3) со счётом 2:6, 7:5, 6:2. Во второй партии 29-летний Адриан, занимающий 62-е место в рейтинге АТР, уступал 1:4, но смог переломить ход встречи. Маннарино реализовал 4 брейк-пойнта из 7, проиграв 3 гейма на своей подаче. Поединок продолжался 1 час 50 минут.

За выход в финал Адриан Маннарино поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи, переигравшим ранее молдаванина Раду Албота — 6:4, 7:6 (7:3).