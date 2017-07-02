Маррей: рождение второго ребёнка абсолютно не будет меня отвлекать

Первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал известие о том, что его жена ждёт второго ребёнка.



«У меня была семья всё время, что я играю в теннис, так что я с этим справлюсь. Это абсолютно не будет меня отвлекать. Мы оба очень счастливы и с нетерпением ждём рождения ребёнка. Мы узнали об этом совсем недавно, так что Ким приедет поддержать меня на Уимблдоне. Но я не настроен обсуждать здесь какие-либо даты», — приводит слова Маррея Sportskeeda.

Энди и Ким сыграли свадьбу в апреле 2015 года, а в феврале 2016-го у них родилась дочь София.