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Маррей: рождение второго ребёнка абсолютно не будет меня отвлекать

2 июля 2017, воскресенье. 19:28. Теннис

Первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал известие о том, что его жена ждёт второго ребёнка.

«У меня была семья всё время, что я играю в теннис, так что я с этим справлюсь. Это абсолютно не будет меня отвлекать. Мы оба очень счастливы и с нетерпением ждём рождения ребёнка. Мы узнали об этом совсем недавно, так что Ким приедет поддержать меня на Уимблдоне. Но я не настроен обсуждать здесь какие-либо даты», — приводит слова Маррея Sportskeeda.

Энди и Ким сыграли свадьбу в апреле 2015 года, а в феврале 2016-го у них родилась дочь София.

Источник: Sportskeeda Сообщить об ошибке
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Энди Маррей
Новости. Теннис
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