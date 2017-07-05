Цонга в трёх сетах победил Болелли во втором круге Уимблдона

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга (12) вышел в третий круг Уимблдона, обыграв представителя Италии Симоне Болелли (Q) со счётом 6:1, 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. Уроженец Ле-Мана 13 раз подал навылет, активно выиграл 32 очка и совершил 18 невынужденных ошибок. На счету Болелли 1 эйс, 15 виннеров и 25 неточностей.

За выход в четвёртый круг Цонга поспорит с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Сэм Куэрри (США, 24). Турнир завершится 16 июля.