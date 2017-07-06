Свитолина: приятно, что даже при не лучшем самочувствии я могу играть хорошо

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после победы над итальянкой Франческой Скьявоне во втором круге Уимблдона со счётом 6:3, 6:0.

«Мне пришлось поработать, чтобы войти в игру, потому что я чувствовала себя не лучшим образом. В начале я испытывала трудности. Я действовала медленно, и потребовалось время, чтобы найти свою игру и нужное психологическое состояние. Но в итоге всё сработало отлично. Приятно было видеть, что даже при не лучшем самочувствии я могу демонстрировать хорошую игру», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.