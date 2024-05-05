Соболенко — о поражении от Свёнтек: дайте мне, блин, выпить и заесть это всё желатинками

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о чём думает после поражения от Иги Свёнтек в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

«На душе сейчас: пошло всё [подальше], дайте мне, блин, выпить и заесть это всё желатинками. Реально тяжело отпускать такие матчи. Ты помнишь эти моменты на матчболах, понимаешь, где чуть-чуть неправильно действовал, хочется вернуться назад, а нельзя. Остаётся только что-то вынести, чтобы то же самое не повторилось снова», — сказала Соболенко в эфире YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

Напомним, Соболенко проиграла первой ракетке мира Свёнтек в трёх сетах. Счёт — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7). Белорусская теннисистка реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 (38%) и выполнила четыре эйса. Польская спортсменка выполнила две подачи навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%). Также обе спортсменки допустили по четыре двойные ошибки.