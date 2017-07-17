Александрова переиграла Крейчикову в первом круге турнира в Бухаресте

Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира WTA International в Бухаресте, одержав волевую победу над чешкой Барборой Крейчиковой — 4:6, 6:0, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 54 минуты. Александрова 5 раз подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Крейчиковой 2 эйса, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.



Во втором круге Александрова сыграет с кем-то из квалификации — либо с Сесиль Каратанчевой из Болгарии, либо с румынкой Александрой Дулгеру.