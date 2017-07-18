Долгополов, Шварцман и Браун вышли во второй круг турнира в Бостаде

Украинец Александр Долгополов вышел во второй круг турнира в Бостаде, обыграв аргентинца Леонардо Майера (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Уроженец Киева 5 раз подал навылет и реализовал 3 из 7 брейк-пойнов. На счету Майера 3 эйса и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Долгополов поспорит с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия) — Орасио Себальос (Аргентина, 9).

Бостад. Мужчины. Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина, 7) — Максимильян Мартерер (Германия, Q) — 6:1, 6:3.

Дастин Браун (Германия) — Томас Беллуччи (Бразилия) — 6:4, 6:3.