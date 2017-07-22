Бегу победила Суарес-Наварро и вышла в финал турнира в Бухаресте

Румынская теннисистка Ирина Бегу (7) пробилась в финал турнира в Бухаресте, в двух партиях обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро (2) со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. Ирина 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету Суарес-Наварро 2 двойные ошибки и 5 брейков.

В финале соревнований в столице Румынии соперницей Бегу будет победительница матча Ана Богдан (Румыния) — Юлия Гёргес (Германия, 3).