Кудрявцева и Ар. Родионова вышли в полуфинал турнира в Нанчане в парном разряде

Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Австралии Арина Родионова (4) вышли в полуфинал турнира в Нанчане в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях обыграли представительниц Китая Хань Синьюнь и Чжу Линь со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

За выход в финал соревнований в Нанчане Кудрявцева и Родионова поспорят с победительницами противостояния Нао Хибино (Япония) / Мию Като (Япония, 1) — Нича Лертпитаксинчай (Таиланд) / Пиангтарн Плипыч (Таиланд).