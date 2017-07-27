Майер вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге, обыграв Штруффа

Аргентинский теннисист Леонардо Майер, выступающий на турнире в Гамбурге в качестве «лаки-лузера», вышел в четвертьфинал, в двух сетах обыграв немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:2, 7:5.Матч продолжался 1 час 21 минуту. Майер 1 раз подал навылет и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Штруффа 3 эйса и 1 двойная ошибка. Майер вышел вперёд в личном противостоянии со Штруффом – 2-1.Теннисисты играли друг против друга впервые с 2013 года.

За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Майер сыграет с чехом Иржи Веселы.