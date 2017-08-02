Беллис и Бондаренко вышли во второй круг турнира в Стэнфорде

Американка Катрин Беллис (8) вышла во второй круг турнира в Стэнфорде, обыграв француженку Ализе Корне со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 16 минут. Катрин 1 раз подала навылет и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Ализе 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Беллис поспорит с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг (Q).

Стэнфорд. Женщины. Первый круг

Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, Q) — Кристи Эрим Анн (США) — 2:6, 7:5, 6:1.

Катерина Бондаренко (Украина) — Франческа Скьявоне (Италия) — 6:3, 6:4.