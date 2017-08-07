Шарапова получила «уайлд-кард» на турнир в Пекине

Организаторы турнира в Пекине предоставили «уайлд-кард» пятикратной победительнице турниров «Большого шлема» россиянке Марии Шараповой, сообщает официальный «твиттер» соревнований, которые пройдут с 24 сентября по 8 октября 2017 года.

«Победительница China Open 2014 года Мария Шарапова предстоящей осенью в седьмой раз выступит в Пекине. С нетерпением ждём тебя, Мария!» — говорится в сообщении.

Сообщение доступно в «твиттере» турнира.

На минувшей неделе Шарапова отказалась от участия в турнире в Торонто, который пройдёт с 7 по 13 августа. Организаторы предоставили Марии «уайлд-кард», но из-за повреждения левой руки она была вынуждена сняться с соревнований.