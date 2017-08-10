Кербер: Стивенс возвращается в тур и, кажется, находится в очень хорошей форме

Немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу во втором круге турнира в Торонто над хорваткой Донной Векич со счётом 6:4, 7:6 (7:5) и поделилась ожиданиями от встречи с американкой Слоан Стивенс.

«Думаю, первые матчи после долгого перерыва всегда получаются непростыми. Так что я могу быть довольна своей игрой. С начала встречи я действовала отлично. Второй сет прошёл в упорной борьбе, и в концовке мы обе стали играть лучше.

Противостоять Слоан всегда нелегко. Она обыграла Петру, так что сейчас играет отлично. Она возвращается в тур и, кажется, находится в очень хорошей форме», — цитирует Кербер официальный сайт тура.