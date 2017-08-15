М. Зверев выиграл у Вердаско в первом круге «Мастерс 1000» в Цинциннати

Немецкий теннисист Миша Зверев нанёс поражению сопернику из Испании Фернандо Вердаско в первом круге турнира «Мастерс 1000» в Цинциннати. Результат встречи — 6:4, 6:4.



Игра продолжалась 1 час 9 минут. Зверев выполнил 7 эйсов и использовал 4 брейк-пойнта из 9. Козлов 4 подал навылет, не совершил двойных ошибкок и не заработал ни одного брейк-пойнта. В активе Вердаско 4 брейка при 2 двойных и 4 брейка из 6.



Во втором туре турнира в США Зверев встретится из сильнейшим из пары Пабло Карреньо-Буста/ Паоло Лоренци.