Веснина не сумела выйти в 3-й круг турнира в Цинциннати, проиграв Возняцки

Датская теннисистка Каролина Возняцки, получившая от организаторов шестой номер посева, вышла в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований Возняцки в двух сетах обыграла россиянку Елену Веснину со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Возняцки три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из десяти. На счету Весниной шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и один брейк. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 8-2 в пользу Возняцки.

За выход в четвертьфинал Возняцки сыграет с австралийкой Эшли Барти (Q).