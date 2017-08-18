Стосур не сыграет на US Open, её заменит Бек

33-летняя австралийская теннисистка Саманта Стосур отказалась от участия в заключительном в 2017 году турнире серии «Большого шлема» US Open, сообщает «твиттер» интернет-издания Parsa. Чемпионка Открытого чемпионата США 2011 года не выходила на корт после «Ролан Гаррос», где получила стрессовый перелом правой руки.

Место Стосур в основной сетке Открытого чемпионата США 2017 года займёт 23-летняя немецкая теннисистка Анника Бек, в чьём активе победы на турнирах в Квебеке (2015) и Люксембурге (2014).