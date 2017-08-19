Кар. Плишкова вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Возняцки

Первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. В четвертьфинальном матче Плишкова в двух сетах обыграла шестую ракетку соревнований, датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 7 минут. Плишкова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Возняцки два эйса и три ошибки на подаче. Плишкова одержала третью победу над Возняцки в восьми проведённых матчах.

За выход в финал Плишкова сыграет с четвёртой ракеткой соревнований, испанкой Гарбинье Мугурусой.