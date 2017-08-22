175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стаховский разгромил Ватутина в первом круге квалификации US Open

22 августа 2017, вторник. 20:05 Теннис

Украинец Сергей Стаховский (4) разгромил россиянина Алексея Ватутина на старте квалификации US Open — 2017 — 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. Стаховский 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Ватутина 4 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.

Следующим соперником украинского теннисиста станет канадец Феликс Оже-Альяссим, переигравший японца Хироки Морию со счётом 6:3, 6:3.

Из россиян в мужской сетке квалификации US Open остались Теймураз Габашвили и Константин Кравчук.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Стаховский
Новости. Теннис
22 августа 2017, вторник
20:10 Блинкова победила Осуйве в первом круге квалификации US Open
20:05 Стаховский разгромил Ватутина в первом круге квалификации US Open
13:57 Квитова: не представляла, как много теряешь, не играя в течение долгого времени
12:24 Бабош: мы с Младенович знаем друг друга с 8-летнего возраста
11:38 Ватутин сыграет со Стаховским, Габашвили — с Бангурой в квалификации US Open
10:41 Чжан Шуай: мне нравится Квитова, матч получился трудным, несмотря на счёт
10:16 Звонарёва сыграет с Хань Синьюнь на старте квалификации US Open
06:17 Путинцева извинилась перед тренером за резкую критику во время матча с Корне
06:08 Штруфф не пустил Куэваса в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме
03:34 Квитова взяла всего три гейма у Чжан Шуай в первом круге турнира в Нью-Хэйвене
03:12 Багдатис, Джумхур, Эдмунд и Беннето вышли во второй круг в Уинстон-Сейлеме
01:26 Касаткина победила Стрыцову в первом круге Нью-Хэйвена
01:15 Павлюченкова добыла волевую победу над Макхэйл на старте турнира в Нью-Хэйвене
00:56 Бушар вышла во 2-й круг турнира в Нью-Хэйвене и сыграет с Радваньской
00:02 Рублёв вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме, обыграв Дарси
21 августа 2017, понедельник
23:49 Азаренко снялась с US Open, её заменит Эгути
22:28 Текстовая трансляция матча Стрыцова — Касаткина на турнире в Нью-Хэйвене
22:08 14 эйсов не помогли Кр. Плишковой обыграть Гаврилову на турнире в Нью-Хэйвене
21:27 Бабош вышла во второй круг турнира в Нью-Хэйвене, обыграв Младенович
19:49 Пэн Шуай вышла во 2-й круг турнира в Нью-Хэйвене, обыграв Синякову
19:25 Веснина не смогла выйти во 2-й круг турнира в Нью-Хэйвена, проиграв Богдан
17:30 Димитров: я просто счастлив. Больше ничего не могу сказать
17:10 Путинцева резко раскритиковала тренера за просмотр видео во время её матча
16:50 Текстовая онлайн-трансляция матча Богдан — Веснина в Нью-Хэйвене
15:20 Матч Долгополова с Монтейро попал под подозрение в связи со ставками
14:50 Халеп: в финале я потеряла уверенность в себе и просто не знала, что делать
13:57 На US Open 8 теннисисток будут претендовать на первую строчку
12:23 В седьмой раз в истории в один день сменились первые ракетки в трёх разрядах
11:51 Доналдсон стал третьим в чемпионской гонке U21, Хачанов остаётся вторым
10:54 Надаль остался лидером чемпионской гонки, Димитров поднялся на шестое место
10:23 Мугуруса возглавила чемпионскую гонку, Свитолина стала третьей
10:04 Мугуруса поднялась на третью строчку, Халеп отстаёт от Кар. Плишковой на 5 очков
09:23 Надаль обогнал Маррея и впервые с 6 июля 2014 года стал лучшим теннисистом мира
05:00 Видеообзор финала турнира «Мастерс» в Цинциннати
04:29 Видеообзор финала турнира WTA в Цинциннати
04:24 Видеообзор финала турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати в парном разряде
04:00 Корне одержала победу над Путинцевой, не отдав ни гейма
01:08 Мугуруса: я хочу выигрывать турниры — это движет мной всегда
00:44 Димитров выиграл «Мастерс» в Цинциннати, взяв верх над Кирьосом
20 августа 2017, воскресенье
23:52 Кузнецов вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме и сыграет с Иснером
23:15 Монтейро вышел во 2-й круг турнира в Уинстон-Сейлеме, обыграв Долгополова
22:14 Мугуруса отдала Халеп лишь один гейм в финале турнира в Цинциннати
21:11 Эрбер и Маю выиграли «Мастерс» в Цинциннати в парном разряде
19:39 Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в Нью-Хэйвене
15:57 Стивенс: я сыграла не очень плохо, просто Халеп была свежее
Все новости RSS
Партнерский контент