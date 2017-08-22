Стаховский разгромил Ватутина в первом круге квалификации US Open

Украинец Сергей Стаховский (4) разгромил россиянина Алексея Ватутина на старте квалификации US Open — 2017 — 6:2, 6:1.



Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. Стаховский 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Ватутина 4 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.



Следующим соперником украинского теннисиста станет канадец Феликс Оже-Альяссим, переигравший японца Хироки Морию со счётом 6:3, 6:3.

Из россиян в мужской сетке квалификации US Open остались Теймураз Габашвили и Константин Кравчук.