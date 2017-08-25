Кудрявцева не смогла выйти в третий квалификационный раунд US Open

Россиянка Алла Кудрявцева не смогла пробиться в третий круг квалификации Открытого чемпионата США по теннису. Во втором отборочном раунде она проиграла представительнице Южной Кореи Су Джан Джон (27) со счётом 5:7, 2:6.

Поединок длился полтора часа. На счету Кудрявцевой ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Её соперница подала навылет 1 раз, совершила 2 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 15.

Ранее во втором круге квалификации US Open проиграла ещё одна россиянка — Вера Звонарёва.