Цибулкова обыграла Павлюченкову в четвертьфинале турнира в Нью-Хэйвене

Россиянка Анастасия Павлюченкова (6) не смогла выйти в полуфинал турнира в Нью-Хэйвене. На стадии 1/4 финала она уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой (2) со счётом 5:7, 4:6.

Поединок продолжался чуть более двух часов. Павлюченкова подала навылет 9 раз, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Цибулковой ни одного эйса, 2 двойные ошибки и реализованных брейк-пойнтов из 9.

За выход в финал турнира Цибулкова поспорит с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (Q).